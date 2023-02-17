الجيش العراقي يقتل 4 إرهابيين في الأنبار وبسلسلة جبال حمرين

شفق نيوز/ أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، مقتل إرهابي ينتمي إلى تنظيم داعش غربي العراق.

وقال الجيش في بيان اليوم، إن قيادة عمليات الجزيرة وبإشراف مباشر من قبل قائد العمليات اللواء الركن كثير الكرخي، نفذت عملية استباقية بمنطقة الخوضة في هيت، أسفرت عن قتل أحد الإرهابيين بعد محاصرته داخل مضافة في المنطقة أعلاه.

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان اليوم، قيادة القوة الجوية وجهت ضربة دقيقة مدمرة في سلسلة جبال حمرين، أسفرت عن قتل 3 عناصر من تنظيم داعش.