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الجيش العراقي يقتل تاجر مخدرات غربي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-06-07T19:28:04+0000
الجيش العراقي يقتل تاجر مخدرات غربي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن قوة من الجيش العراقي قتلت تاجر مخدرات مسلح غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مفارز الجيش تعقبت، مساء اليوم، شخصاً يتاجر بالمخدرات ضمن منطقة النصر والسلام في قضاء ابو غريب، غربي بغداد، مبيناً أن المتهم اقدم على اطلاق النار على المفارز العسكرية التي تطارده والتي ردت بدورها على اطلاق النار، ما أسفر عن اصابته بطلق ناري ليفارق الحياة على الفور.

وأوضح المصدر، أن القوات الامنية طوقت منطقة الحادث واجرت تحقيقاتها اللازمة، مشيرا الى التحفظ على جثة التاجر.

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