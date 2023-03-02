صور .. الجيش العراقي يقتل ثلاثة ارهابيين احدهم فجر نفسه بواسطة حزام ناسف

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الخميس، بمقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بينهم انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين على يد قوات الجيش العراقي بقضاء هيت في محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الفرقة السابعة في الجيش العراقي تمكنت من محاصرة ثلاثة ارهابيين ضمن قضاء هيت حيث كان اثنان منهما يرتديان حزامين ناسفين، مضيفا أن الجيش تمكن من قتل اثنين من الإرهابيين بينما قام الثالث بتفجير نفسه.

هذا ولم تسفر العملية عن سقوط ضحايا أو جرحى بصفوف قوات الجيش.

من جهته قال اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان اليوم، إن قوة بقيادة قائد عمليات الجزيـرة شرعت بتنفيذ عملية استباقية لمحاصرة وكر للإرهابيين بداخلها 3 من عناصر داعش، حيث تمكنت القوة المكونة من لواء المشاة 29 والحشد العشائري واستخبارات القيادة من قتل هؤلاء الإرهابيين.

وأضاف أن القوة المنفذة للواجب عثرت في هذا الوكر على المستمسكات الخاصة بالضحايا الذين تم غدرهم واغتيالهم من قبل العناصر الإرهابية قبل 4 أيام في قضاء هيت.

وتابع اللواء رسول إن "هذه العملية البطولية ردا وثائرا للشهداء الأبرار وقتل المفرزة الإرهابية التي قامت بالاعتداء على الحشد الشعبي في قضاء هيت".

وأفادت الشرطة العراقية، يوم الأحد 26 من شهر شباط الماضي، بسقوط عدد من المقاتلين العشائريين بهجوم شنه تنظيم داعش على نقطة تفتيش لهم شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال مصدر في الشرطة المحلية في حينها لوكالة شفق نيوز، إن أربعة من عناصر الحشد العشائري سقطوا ضحايا نتيجة تعرض لداعش على نقطة تفتيش تابعة لهم ضمن قرية الخوضة بقضاء هيت.

والحشد العشائري يضم مقاتلين سنة مناهضين لتنظيم داعش، وهو على غرار الحشد الشعبي الذي يتألف من فصائل شيعية مسلحة اذ تشكل بفتوى اصدرتها المرجعية الشيعية العليا في العراق المتمثلة بآية الله علي السيستاني بعد اجتياح تنظيم داعش مناطق تقدر مساحتها بثلث البلاد في أواسط العام 2014.