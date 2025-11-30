الجيش العراقي يفجّر مخلفات لداعش شمالي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، مساء الأحد، بتفجير مخلفات تعود لتنظيم داعش شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فرقة المشاة الثامنة نفّذت عملية تفجير لمخلفات إرهابية تعود لتنظيم داعش، ضمن قاطعها في قضاء الدبس".

وأكد المصدر، أن"العملية تمت بإجراءات آمنة وبالاشتراك مع فرق الهندسة العسكرية، بهدف تأمين المناطق ومنع أي مخاطر محتملة على المدنيين".

وأشار المصدر إلى أن الجيش يواصل حملاته الدورية لتفتيش وتطهير المناطق من المخلّفات والمتفجرات، ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة.