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الجيش العراقي يفجر عجلة مفخخة جنوب الموصل ويضبط مضافات لداعش

Category: أمـن

Date: 2022-03-29T10:58:30+0000
الجيش العراقي يفجر عجلة مفخخة جنوب الموصل ويضبط مضافات لداعش

شفق نيوز / فجرت قوات الأمن العراقية، يوم الثلاثاء، عجلة مفخخة في صحراء الحضر جنوب الموصل ضمن محافظة نينوى.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الجيش العراقي فجرت عجلة مفخخة نوع (كيا حمل) بعد أن عثرت عليها في صحراء الحضر"، مشيراً إلى أن "قوة أخرى من الجيش ضبطت ثلاث مضافات لداعش".

وأضاف المصدر، أن "المضافات وجدت فيها معدات دعم لوجستي، بالإضافة إلى مواد غذائية وخضروات طازجة، وقامت بردم هذه الأنفاق، مؤكداً أن "العملية ماتزال مستمرة حتى الآن".

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، تنفيذ طائرات القوة الجوية العراقية، أربع ضربات دقيقة على أوكار لداعش في وادي الشاي ضمن محافظة كركوك.

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