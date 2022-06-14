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العمليات المشتركة تعلن قتل 8 عناصر من داعش جنوب غرب صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-06-14T09:55:56+0000
العمليات المشتركة تعلن قتل 8 عناصر من داعش جنوب غرب صلاح الدين

شفق نيوز/ افادت قيادة العمليات المشتركة، يوم الثلاثاء، مقتل 8 من الدواعش في وادي الثرثار جنوب غرب صلاح الدين.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن طيران القوة الجوية وطيران الجيش، بمعلومات غاية الدقة عن تواجد ٨ قيادات ارهابية إجرامية مهمة جدا في وكر داخل وادي الثرثار جنوب غرب محافظة صلاح الدين بعد متابعة حثيثة دامت لساعات.

وأشار البيان إلى أن القطعات الأمنية باشرت بتنفيذ هذه العملية وباسناد جوي حيث تمكنت من محاصرة هؤلاء الارهابيين وتطويق مكانهم والاشتباك معهم الأمر الذي مكن الطيارون من استهداف هؤلاء الإرهابيين بثلاث ضربات جوية وقتلهم جميعا، كما تم العثور على أسلحة وتجهيزات لوجستية داخل الوكر المستهدف.

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