الجيش العراقي يعلن فرض سيطرة "كاملة" على سنجار وصولاً للحدود السورية

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات غرب نينوى، اليوم الاثنين، سيطرة القوات العراقية بشكل كامل على قضاء سنجار ومناطق الجزيرة في نينوى، إضافة إلى الشريط الحدودي مع سوريا.

وقال اللواء الركن علي فاضل عمران، قائد عمليات غرب نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن "القوات العراقية تفرض سيطرتها الكاملة على قضاء سنجار والمناطق المجاورة الممتدة نحو سوريا، مثل جزيرة البعاج وجزيرة الحضر".

وأشار عمران إلى أن "قطعات الجيش العراقي والشرطة وحرس الحدود والحشد الشعبي تسيطر بشكل تام على الشريط الحدودي مع سوريا، والذي يمتد لمسافة 265 كيلومترًا ضمن محافظة نينوى".

وأكد اللواء عمران، أن الأوضاع الأمنية في سنجار شهدت تحسنًا كبيرًا، مما أسهم في عودة أكثر من 11 ألف عائلة إلى القضاء والقرى والقصبات التابعة له، وذلك بفضل هذا الاستقرار المتزايد.