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الجيش العراقي يعلن الإجهاز على 30 "إرهابياً" خلال 10 أيام (فيديو)

Category: أمـن

Date: 2022-02-03T14:34:37+0000
الجيش العراقي يعلن الإجهاز على 30 "إرهابياً" خلال 10 أيام (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش العراقي يوم الخميس مقتل ٣٠ "إرهابيا" خلال الأيام العشرة الأخيرة انتقاما من هجوم عنيف شنه مسلحو داعش وأوقع ١١ ضحية في صفوف الجيش.

وقال معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس خلف رحيمة، في تصريح مصور، إنه "تم قتل أكثر من (٣٠) إرهابيا خلال العشرة ايام الأخيرة ثأراً لأرواح الشهداء الأبطال".

وأشار إلى أن العمليات لا زالت مستمرة لغاية الآن.

وتأتي عمليات الجيش العراقي انتقاما لسقوط ١١ ضحية من العسكريين في ٢١ كانون الثاني/يناير الماضي خلال هجوم عنيف شنه مسلحو داعش في ناحية العظيم بديالى.

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