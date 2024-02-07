العمليات المشتركة تعلق على قصف المشتل: نحقق في مصدره

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، مساء الاربعاء، أنها تحقق في القصف الذي استهدف قياديا بكتائب حزب الله.

ونقلت خلية الإعلام الأمني، عن القيادة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "شرع فريق فني مختص من الأجهزة الأمنية بالتحقيق في حادث استهداف عجلة مدنية ضمن منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد بالساعة 2135 هذا اليوم 7 شباط 2024".

واضافت، أن "هذا الاستهداف أدى إلى احتراق العجلة واستشهاد من بداخلها، ومازال التحقيق مستمر لمعرفة وسيلة الاستهداف ومصدره" دون مزيد من المعلومات".

وقبل قليل، علقت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، على القصف الذي استهدف قياديا في "فصائل المقاومة العراقية"، بمنطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد.

وقال البنتاغون، "نحن على اطلاع بتقارير بشأن الهجوم في بغداد وسنعلن بالوقت المناسب".

فيما أكد مسؤول أمريكي لقناة الجزيرة القطرية، أن "القوات الأمريكية شنت اليوم ضربة في العراق".