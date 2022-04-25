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الجيش العراقي يعزز قطعاته في سنجار: ذخائر ومدافع جديدة

Category: أمـن

Date: 2022-04-25T19:00:39+0000
الجيش العراقي يعزز قطعاته في سنجار: ذخائر ومدافع جديدة

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بأن الجيش العراقي عزز قطعاته العسكرية في قضاء سنجار، بذخائر ومدافع جديدة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "تعزيزات عسكرية وصلت إلى فرقة المشاة 20 جيش عراقي في قضاء سنجار، غرب مدينة الموصل".

وأضاف المصدر، أن "التعزيزات عبارة عن كميات كبيرة من الذخائر ومدافع ثقيلة يصل عددها إلى ١٠".

وكان وفد أمني رفيع المستوى، قدم يوم الخميس الماضي، من العاصمة بغداد، إلى قضاء سنجار، واجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية هناك، في أعقاب اشتباكات مسلحة تكررت في الآونة الأخيرة بين اليبشه والجيش العراقي.

واليبشه (وحدات مقاومة سنجار) الموالية لحزب العمال الكوردستاني، تتخذ من قضاء سنجار منطلقاً لعملياتها المسلحة، وتحاول الامتناع عن تطبيق قرار الجيش العراقي "إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة"، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين، خوفاً من الضربات الجوية التركية التي تطال مواقعهم ومواقع البككه، بين حين وآخر.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.

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