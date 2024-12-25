الجيش العراقي يعزز "سرب 300" بـ7 طائرات (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الأربعاء، استلام كلية طيران الجيش 7 طائرات نوع (BELL 505).

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كلية طيران الجيش المتمثلة بسرب 300 استلمت طائرات نوع BELL 505 عدد (7)، وهي طائرات تُستخدم لأغراض التدريب والمهمات الخفيفة".

وبين، أن "استلام مثل هذه الطائرات في كلية طيران الجيش يعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات التدريب والعمليات العسكرية".

وأوضح البيان، أن "الطائرات هي ذات كفاءة عالية في التدريب الأساسي والمتقدم والنقل الخفيف، أو المراقبة وهي ذات قدرة على المناورة والتصميم الحديث يجعلها مثالية للتدريب في الظروف المختلفة، وتعد أهمية استلامها من قبل كلية طيران الجيش توفير فرص تدريبية متقدمة للطيارين الجدد، فضلاً عن تعزيز قدرات السرب 300 لأداء مهامه بكفاءة أعلى".

يذكر ان بيل 505 جيت رينجر اكس (بالإنجليزية: Bell 505 Jet Ranger X)‏ هي مروحية خفيفة أنتجت في الولايات المتحدة وكان أول طيران لها في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. وتبلغ سعر الطائرة الواحدة منها 1.07 مليون دولار.وكانت قيادة طيران الجيش العراقي قد أعلنت في شهر تموز/ يوليو 2024 تسلم سبع طائرات مروحية من نفس النوع من امريكا.