الجيش العراقي يعتمد "الباركود الصحي" على الزي العسكري

شفق نيوز – بغداد

وافق رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، يوم الأربعاء، على اعتماد "الباركود الصحي" على البدلات العسكرية لمنتسبي الجيش العراقي، في خطوة تواكب التطورات التكنولوجية في المجال الصحي والعسكري.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن يار الله ترأس اجتماع مجلس رئاسة أركان الجيش، الذي ناقش عدداً من الملفات، من بينها دراسة قدمتها إحدى ضباط العنصر النسوي من صنف الطبابة بشأن اعتماد "الباركود الصحي" على البدلة العسكرية لمنتسبي الجيش العراقي.

وأضافت أن رئيس الأركان أشاد بالمقترح ووافق على اعتماده، مؤكداً أهمية تشجيع الضباط والمنتسبين على تقديم الأفكار والمقترحات التطويرية ضمن اختصاصاتهم.

كما وجّه يار الله الجهات المعنية بترقية الضباط من رتبة ملازم إلى مقدم ببذل الجهود اللازمة لإيجاد المناصب المناسبة لترقيتهم.

وأكد أيضاً ضرورة وضع آلية خاصة بالجرحى من الضباط والمراتب وتحديد نسب العجز لديهم، بما يضمن شمولهم بالترفيعات والنقل.