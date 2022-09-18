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الجيش العراقي يعالج تحركات لداعش في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-09-18T18:17:15+0000
الجيش العراقي يعالج تحركات لداعش في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء الأحد، بمعالجة تحركات لعناصر داعش شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة من الجيش رصدت تحركات لداعش في محيط جلولاء قرب حوض (الطبج) قرب حدود ناحية السعدية، وأطلقت النار عليها وأجبرتها على الفرار دون أي خسائر أو إصابات تذكر".

وأضاف المصدر، أن "قوات الجيش - الفرقة الأولى عالجت المناطق المحيطة بإطلاق نار من أسلحة متوسطة".

وتتعرض مناطق أطراف جلولاء ٧٥ كم شمال شرق بعقوبة، إلى تعرضات مستمرة بسبب قربها من تلال حمرين، والفراغات الأمنية في المناطق الوعرة والمساحات الشاسعة.

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