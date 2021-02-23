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الجيش العراقي يظفر بـ"صيد ثمين" شمالي بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-02-23T14:01:49+0000
الجيش العراقي يظفر بـ"صيد ثمين" شمالي بغداد

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، يوم الثلاثاء، عن إحباط مخطط لتنظيم داعش كان يستهدف العاصمة بغداد، وقتل قيادات من الصف الأول في التنظيم، في العملية العسكرية بقضاء الطارمية شمالي العاصمة.

ونشر رسول، مقطع فيديو على حسابه في تويتر، وتابعته وكالة شفق نيوز، ذكر فيه أن الجهد الاستخباري لعب دورا كبيرا في القضاء على بقايا فلول داعش في الطارمية، حيث وردت معلومات استخبارية دقيقة للجيش العراقي، تفيد بعقد اجتماع لقيادات من الصف الأول للتنظيم في منطقة بساتين الطابي في الطارمية "للتخطيط لعمل إرهابي وشيك على العاصمة".

وبين رسول أن قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري، نفذت عملية أمنية مفاجئة، اشتبكت خلالها مع المجموعة ما أسفر عن مقتل 6 عناصر واعتقال آخرين، مثلوا "صيدا ثمينا" للجيش العراقي.

وأوضح أن من بين القتلى المسؤول العسكري والإداري لتنظيم داعش في شمال بغداد، والمسؤول الإعلامي للتنظيم في قضاء الفلوجة، فضلا عن 4 انتحاريين.

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