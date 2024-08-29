الجيش العراقي يطيح بإرهابيين وثلاثة تجار مخدرات في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الخميس، أن الاستخبارات والأمن بالجيش أطاحت بإرهابيين اثنين وثلاثة تجار مخدرات في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد تمكنت من الإطاحة بإرهابيين في مركز قضاء الطارمية، صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء.

كما ألقت مفارز المديرية القبض على ثلاثة تجار ومروجين للمواد المخدرة في العاصمة ببغداد، ضبط بحوزتهم مواد مخدرة مختلفة وأدوات تعاطي، صادرة بحقهم مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (28) مخدرات.