الجيش العراقي يطيح بمهربي آثار غربي البلاد.. صور

شفق نيوز/ أعلن وزارة الدفاع العراقية، يوم الاربعاء، عن القبض على أربعة متهمين بتهريب الآثار في محافظة الانبار غربي البلاد.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوة مشتركة من الفوج الأول للواء المشاة الثامن والعشرين لفرقة المشاة السابعة، ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الأنبار، خرجت لتنفيذ واجب أمر قبض وتحري على أربعة متهمين وفق المادة (41 ق. ع)، يسكنون قضاء القائم، (غربي الانبار).

وأضاف البيان، أنه "بعد البحث أُلقي القبض عليهم، ووجد بحوزتهم مسدس عيار 9ملم HS، ورمانة هجومية، وقطعة أثرية (مخطوطة)"، مشيرة غلى "تسليم الأشخاص المتهمين والمبرزات الجرمية لقسم الجريمة المنظمة في القائم".