سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش العراقي يضبط اكثر من 100 عبوة ويفجرها موقعياً في الموصل

Category: أمـن

Date: 2021-10-30T13:30:30+0000
الجيش العراقي يضبط اكثر من 100 عبوة ويفجرها موقعياً في الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بضبط الجيش العراقي اكثر من 100 عبوة ناسفة في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 أحذ مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود كدس يضم المئات من العبوات الناسفة ومساطر التفجير في منطقة باطنايا ايسر الموصل وبالتعاون مع قوة برية من لواء المشاة الثالث تم الوصول الى الكدس وضبط بداخله 130 عبوة ناسفة و100 مسطرة تفجير من مخلفات داعش الارهابي".

وتابع ، "تم تفجيرها في احدى المناطق النائية للتخلص من مخاطرها".

related

الموصل.. إخلاء مربع سكني بالكامل لرفع قنبلة ضخمة (صور)

Date: 2020-12-07 19:41:14
الموصل.. إخلاء مربع سكني بالكامل لرفع قنبلة ضخمة (صور)

جرحى في تفجير برج لنقل الطاقة في الموصل

Date: 2021-04-18 13:22:50
جرحى في تفجير برج لنقل الطاقة في الموصل

السجن 10 سنوات وغرامة مالية لمعاون مدير التسجيل العقاري في الموصل

Date: 2021-07-07 17:30:56
السجن 10 سنوات وغرامة مالية لمعاون مدير التسجيل العقاري في الموصل

مختل عقليا يقتل طفلة في الموصل

Date: 2020-05-24 09:05:21
مختل عقليا يقتل طفلة في الموصل

مقتل جندي على يد رفيقه ومصرع شخص بحادثين في الموصل

Date: 2021-01-09 06:06:09
مقتل جندي على يد رفيقه ومصرع شخص بحادثين في الموصل

ثمانية جرحى بإنفجار مقذوف من مخلفات داعش شمالي الموصل

Date: 2020-02-12 13:01:31
ثمانية جرحى بإنفجار مقذوف من مخلفات داعش شمالي الموصل

إصابة طفلين بجروح خطرة في حريق يلتهم منزلاً بالموصل

Date: 2021-08-21 16:48:02
إصابة طفلين بجروح خطرة في حريق يلتهم منزلاً بالموصل

بالصور.. الإطاحة بإرهابي بحوزته كتباً أثرية تعود للديانة المسيحية

Date: 2020-09-21 17:59:38
بالصور.. الإطاحة بإرهابي بحوزته كتباً أثرية تعود للديانة المسيحية