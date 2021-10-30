الجيش العراقي يضبط اكثر من 100 عبوة ويفجرها موقعياً في الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم السبت، بضبط الجيش العراقي اكثر من 100 عبوة ناسفة في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 أحذ مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود كدس يضم المئات من العبوات الناسفة ومساطر التفجير في منطقة باطنايا ايسر الموصل وبالتعاون مع قوة برية من لواء المشاة الثالث تم الوصول الى الكدس وضبط بداخله 130 عبوة ناسفة و100 مسطرة تفجير من مخلفات داعش الارهابي".

وتابع ، "تم تفجيرها في احدى المناطق النائية للتخلص من مخاطرها".