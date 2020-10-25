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الجيش العراقي يصد هجوم داعش قرب بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-25T21:02:51+0000
الجيش العراقي يصد هجوم داعش قرب بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر امني، يوم الأحد، عن حصيلة الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش على برج مراقبة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكا وقع بين الجيش العراقي وعناصر تنظيم داعش بعد هجومهم على برج مراقبة للواء الـ59 في الجيش العراقي ضمن منطقة الغزيلية في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد"، لافتا إلى أن "الاشتباك انتهى بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى مكان الحادث".

وأشار إلى أن "الهجوم أودى بحياة جندي وإصابة 3 آخرين"، مؤكدا "سيطرة الجيش على الموقف وإحباط الهجوم".

وتعرض برج مراقبة في نقطة أمنية تابعة للواء الـ59 في الجيش العراقي ضمن منطقة الغزيلية في قضاء الطارمية إلى إطلاق نار، في وقت سابق اليوم الاحد، بحسب ما أبلغ به مصدر أمني وكالة شفق نيوز.

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