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الجيش العراقي يصد هجوماً لداعش قرب خانقين

Category: أمـن

Date: 2020-10-04T19:00:58+0000
الجيش العراقي يصد هجوماً لداعش قرب خانقين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، الاحد، بإحباط تعرض استهدف نقاط أمنية في أطراف قضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر من داعش هاجمت نقاطاً امنية في منطقة "زور شيرك" وتصدت لهم قوات الجيش واجبرتهم على الفرار.

وتابع المصدر، ان قوات الجيش خاضت اشتباكات مع عناصر داعش ومنعتهم من الاقتراب نحو القرية دون تسجيل أي خسائر او اصابات بشرية.

وتعرضت مناطق اطراف خانقين "105 كم شمال شرق بعقوبة" خلال الأشهر الماضية الى حوادث وهجمات بالعبوات الناسفة تسببت بوقوع ضحايا واصابة مدنيين وعناصر امنية فيما عزا المختصون أسباب الهجمات الى تسلل إرهابيين فارين من محافظات أخرى الى اطراف خانقين. 

وإجمالاً تشهد خانقين ارتفاعاً واضحاً في الخروقات الامنية بعد انسحاب قوات البيشمركة عام 2017 


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