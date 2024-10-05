الجيش العراقي يشتبك مع داعش في صحراء الحضر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى/ يوم السبت، بأن قوة من الجيش العراقي اشتبكت مع عناصر تنظيم "داعش" في صحراء الحضر جنوب غرب الموصل.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الجيش العراقي، تابعة للفرقة 20 واللواء 43، حاصرت نفقاً يتواجد فيه عدد من عناصر تنظيم داعش في صحراء جزيرة الحضر، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الجانبين".

وأضاف المصدر أن هذه العملية جاءت في إطار حملة تفتيش تقوم بها القوة العسكرية في المنطقة، بحثاً عن فلول التنظيم الإرهابي.

في السياق، أشار مصدر أمني آخر، إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد عناصر تنظيم داعش كان يختبئ في أحد الأنفاق.