الجيش العراقي يسحب الهواتف النقالة من المنتسبين المشاركين في تأمين الانتخابات

شفق نيوز - بغداد

قرر رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، يوم السبت، مصادرة الهواتف النقالة من المنتسبين المشاركين في تأمين مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية وذلك لحين انتهاء التصويت.

وصرّح مصدر عسكري رفيع لوكالة شفق نيوز، بأن رئيس أركان الجيش وجه مديرية الاستخبارات العسكرية والانضباط العسكري بسحب هواتف جميع المنتسبين المشاركين في تأمين المراكز الانتخابية، وذلك للحد من أي تصرفات غير المسؤولة، ومن أجل الانضباط وحفظ هيبة المؤسسة العسكرية اثناء تأمين مراكز الاقتراع الانتخابي.

وعزا المصدر، صدور القرار الى التصرفات الفردية من قبل بعض المقاتلين، ونشرها على التواصل الاجتماعي والتي لا تعبّر عن توجيهات المؤسسة العسكرية.

يشار الى أن بعض العناصر في صفوف قوات الجيش العراقي قاموا مؤخرا بتسجيل بعض المقاطع الفيديوية الفكاهية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تمركزهم في مراكز الاقتراع داخل المدارس، وأنهم قد قاموا بالسيطرة عليها، ودحر "العدو" المتمثل بالمعلمات و التدريسيات، وقد لاقت تلك المقاطع رواجا وتفاعلا كبيرا.

ولا تخلو بعض الفيديوهات من الاساءة الى الكوادر التدريسية، وتوجيه انتقادات للإدارات بشأن تردي الخدمات والنظافة داخل المدارس.