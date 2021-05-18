سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش العراقي يستعين بسلاح جديد لتعقب فلول داعش

Category: أمـن

Date: 2021-05-18T16:56:36+0000
الجيش العراقي يستعين بسلاح جديد لتعقب فلول داعش

شفق نيوز/ كشف مسؤول عسكري في قيادة عمليات الجزيرة والبادية غرب محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن إدخال الجيش العراقي طائرات مسيرة حديثة للخدمة مؤخرا لمراقبة المناطق الصحراوية والتضاريس الصعبة في عمق صحراء الانبار غربي العراق.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك سيوفر على القوات العراقية الجهد والوقت في مراقبة تحركات الجماعات الإرهابية".

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن "الطائرات التي تم تزويد الجيش العراقي بها قادرة على التحليق لساعات عدة ومسح مئات الكيلو مترات المربعة مع دقة تصوير كبيرة في مختف الأحوال والظروف الجوية".

وأكد، بأن "الطائرات الداخلة للخدمة ستكون موجهة نحو أنشطة الجيوب والخلايا الإرهابية لغرض الرصد والمراقبة كما ستعزز من أمن الحدود العراقية مع سوريا".

وأشار إلى أن "الخطوة تمثل واحدة من خطط تضييق المساحة على تحركات الجماعات الإرهابية ومنعهم من استخدام الكهوف والتجويفات الطبيعية داخل صحراء الانبار كمأوى وملاذات لهم، إذ أن الجيش سيتحرك على ضوء المعلومات التي توفرها طائرات المراقبة المسيرة تلك".

related

الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب كوردي

Date: 2020-09-16 05:08:06
الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب كوردي

جرحى من الجيش العراقي بانفجار في داقوق كركوك

Date: 2020-11-26 22:30:51
جرحى من الجيش العراقي بانفجار في داقوق كركوك

اتفاق عسكري بين العراق وقوة دولية قد تملأ فراغ التحالف

Date: 2020-02-02 18:16:20
اتفاق عسكري بين العراق وقوة دولية قد تملأ فراغ التحالف

الجيش العراقي والبيشمركة يلاحقان الإرهاب بآلية جديدة

Date: 2020-10-14 13:00:18
الجيش العراقي والبيشمركة يلاحقان الإرهاب بآلية جديدة

قضية حل الجيش العراقي تتفاعل واعلى سلطة عسكرية تطالب بالاعتذار وتتوعد

Date: 2019-08-14 20:07:03
قضية حل الجيش العراقي تتفاعل واعلى سلطة عسكرية تطالب بالاعتذار وتتوعد

هجوم لداعش يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخرين في اطراف خانقين

Date: 2020-08-06 19:55:56
هجوم لداعش يودي بحياة جندي عراقي ويصيب آخرين في اطراف خانقين

الكاظمي يُفعّل نظام البديل لمنتسبي وزارة الدفاع بسبب كورونا

Date: 2020-05-28 13:36:31
الكاظمي يُفعّل نظام البديل لمنتسبي وزارة الدفاع بسبب كورونا

مواجهات مسلحة بين الجيش العراقي ومهربين قرب الحدود السورية

Date: 2020-11-16 20:17:19
مواجهات مسلحة بين الجيش العراقي ومهربين قرب الحدود السورية