الجيش العراقي يستعين بسلاح جديد لتعقب فلول داعش

شفق نيوز/ كشف مسؤول عسكري في قيادة عمليات الجزيرة والبادية غرب محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، عن إدخال الجيش العراقي طائرات مسيرة حديثة للخدمة مؤخرا لمراقبة المناطق الصحراوية والتضاريس الصعبة في عمق صحراء الانبار غربي العراق.

وقال المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "ذلك سيوفر على القوات العراقية الجهد والوقت في مراقبة تحركات الجماعات الإرهابية".

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن "الطائرات التي تم تزويد الجيش العراقي بها قادرة على التحليق لساعات عدة ومسح مئات الكيلو مترات المربعة مع دقة تصوير كبيرة في مختف الأحوال والظروف الجوية".

وأكد، بأن "الطائرات الداخلة للخدمة ستكون موجهة نحو أنشطة الجيوب والخلايا الإرهابية لغرض الرصد والمراقبة كما ستعزز من أمن الحدود العراقية مع سوريا".

وأشار إلى أن "الخطوة تمثل واحدة من خطط تضييق المساحة على تحركات الجماعات الإرهابية ومنعهم من استخدام الكهوف والتجويفات الطبيعية داخل صحراء الانبار كمأوى وملاذات لهم، إذ أن الجيش سيتحرك على ضوء المعلومات التي توفرها طائرات المراقبة المسيرة تلك".