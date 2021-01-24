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الجيش العراقي يدمر أوكاراً لـ"داعش" ويستولي على معدات في ديالى.. صور

Category: أمـن

Date: 2021-01-24T17:28:20+0000
الجيش العراقي يدمر أوكاراً لـ"داعش" ويستولي على معدات في ديالى.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في الفرقة الخامسة للجيش العراقي، اليوم الاحد، بتدمير أوكار لتنظيم "داعش" والاستيلاء على معدات لوجستية بمحافظة ديالى .

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الفوج الرابع  لواء المشاة العشرين  شنت، اليوم، عمليات تمشيط وتفتيش مشتركة مع قوة من مقر اللواء والوحدات المرتبطة به  بالاشتراك مع طيران الجيش في منطقة الخيلانية ومنطقة نارين".

وأضاف أن "القوة كانت بأمرة  المقدم مشاة الآلي الركن أحمد إبراهيم محمد امر فوج المشاة الرابع لواء المشاة العشرون فرقة المشاة الخامسة"، مبينا أن "القوة تمكنت خلال عمليات البحث والتفتيش من العثور على 4 مضافات تابعة لعصابات داعش الارهابي، فضلاً عن زورق مائي وهيكل تركتر ومواد غذائية مع افرشة منام ومولد كهربائي عدد 2".

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