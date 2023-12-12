الجيش العراقي يدخل حالة الإنذار القصوى ج

شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، دخول الجيش حالة حالة الإنذار القصوى ج بدءا من الخميس ولمدة اسبوع.

وابلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن الأوامر صدرت عن القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف الاجازات والتحاق كافة المجازين الى وحداتهم.

وبين المصدر، أن الأوامر قضت بدخول قطعات الجيش حالة الإنذار القصوى (ج) بدءا من فجر يوم الخميس الموافق الرابع عشر من الشهر الجاري، ولمدة اسبوع.

كما وجه السوداني، بأن يكون القادة والآمرين على راس قطعاتهم، وأصدر توجيها الى دائرة الميرة بتأمين الارزاق لجميع منتسبي الجيش بنسبه 100% خلال فترة هذا الاسبوع

كما وجه دائرة الميرة بتأمين الارزاق لجميع منتسبي الجيش بنسبة 100% خلال فترة الاسبوع، ووجه المفتشية العسكرية العامة بإخراج لجان تفتيش لتدقيق وتنفيذ ما ورد في القرار.

وقررت السلطات العراقية إقامة موعد انتخابات مجالس المحافظات يوم 18 ديسمبر: كانون الثاني الجاري، بعد 10 سنوات على إجرائها آخر مرة.