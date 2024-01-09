الجيش العراقي يحقق في واقعة الاعتداء على راعي غنم غربي البلاد

شفق نيوز/ وجه رئيس أركان الجيش العراقي الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يارالله، يوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في واقعة اعتداء منتسبين بالجيش على راعي غنم بمحافظة الانبار غربي البلاد.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بناء على توجيهات رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، ولغرض التحقق في ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من خبر مفاده الاعتداء على أحد رعاة الأغنام من قبل منتسبي فرقة المشاة الخامسة، توجه قائد عمليات الأنبار يرافقه قائد فرقة المشاة الخامسة، للتحقيق في مصداقية ما تم نشره".

واضاف البيان، أن "القادة زاروا مستشفى الرمادي للتحدث مع المواطن الذي تعرض للاعتداء وتقصي الحقيقة منه وإجراء تحقيق واسع للوقوف على حقيقة ما حدث معه، وبعد عرض ما تم تدوينه أمام أنظار رئيس أركان الجيش، أصدر أمراً بتشكيل لجنة تحقيقية من رئاسة أركان الجيش وقيادة القوات البرية والاستخبارات العسكرية لغرض التحقيق مع الجميع واتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المقصرين".

وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو فضلا عن تقرير طبي يظهر إصابة راعي أغنام بضرر في الدماغ؛ بعد رفضه محاولة تسليب بالقوة، وذلك وفق أشخاص ظهروا في المقطع المصور طالبوا بإجراء تحقيق في مع منتسبي الفرقة الخامسة في الجيش المتمركز بمدينة القائم بمحافظة الأنبار