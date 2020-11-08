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الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش في خانقين

Category: أمـن

Date: 2020-11-08T17:28:58+0000
الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش في خانقين

شفق نيوز/ أحبط الجيش العراقي، يوم الاحد، هجوماً لتنظيم داعش على نقطة له في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة عسكرية تابعة لفوج مغاوير الجيش الأول في أطراف قرية شيرك بقضاء خانقين"، موضحا أن "قوات الجيش العراقي أحبطت الهجوم دون إصابات أو خسائر في صفوفها".

وأضاف أن "المهاجمين انسحبوا بعد صد الهجوم".

وزادت وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو داعش منذ مطلع العام الحالي ضد أهداف مدنية وعسكرية على حد سواء وهو ما أثار مخاوف واسعة لدى السكان من اكتساب التنظيم لقوته ونفوذه مجددا بعد هزيمته في العراق عام ٢٠١٧.


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