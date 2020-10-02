الجيش العراقي يحبط هجوما لداعش شمال شرقي ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-10-02T19:36:34+0000

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الجمعة، بأن الجيش العراقي احبط هجوما لتنظيم داعش على نقطة له شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر مو داعش هاجمت نقاطا امنية للجيش العراقي في قرى الاصلاح والشيخ بابا، بقذائف الهاونات واسلحة القناص وتصدت لها قوات الجيش دون اي خسائر او اصابات بشرية".

واضاف المصدر، ان "قوات الجيش لم تتمكن من الوصول الى قناصي داعش بسبب تمركزهم في البساتين الكثيفة فيما ردت عليهم بالاسلحة المتوسطة".

يذكر ان مناطق "حوض الشيخ بابا" تشهد اضطراب امني منذ اكثر من عام بعد تسلل عناصر تنظيم داعش الفارة من المناطق والمحافظات المحررة الى البساتين والقصبات الزراعية.

وتسبب انسحاب قوات البيشمركة عشية احداث اكتوبر 2017 التي رافقت استفتاء استقلال كوردستان بانهيار وتدهور امني في محيط قضاء خانقين وناحية جلولاء واللتان لم تشهدا أي هجمات او حوادث ارهابية خلال تواجد البيشمركة وتوليها ملف الامن في تلك المناطق .

وتقع ناحية جلولاء على بعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة ويقطنها خليط من العرب والكرد والتركمان، وسقطت الناحية بيد عصابات داعش في اب 2014 قبل ان يتم استعادتها في تشرين ثاني من ذات العام.

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