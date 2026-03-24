الجيش العراقي يحاصر أربعة من داعش جنوب غرب كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بأن قوات الفرقة 11 في الجيش العراقي فرضت طوقاً أمنياً على أربعة عناصر من تنظيم داعش في قرية الحوائج التابعة لناحية العباسي ضمن قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، مشيراً إلى أن العناصر المحاصَرة كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية في المنطقة.

وأضاف أن القوات الأمنية تواصل عملياتها في محيط القرية، وسط إجراءات مشددة، بهدف إلقاء القبض على المطلوبين أو تحييدهم، ومنع أي تهديد أمني محتمل.