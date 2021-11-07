الجيش العراقي يتأهب.. دبابات ومدرعات تتجول في بغداد (صور)

شفق نيوز / نزلت (الفرقة المدرعة التاسعة) بالجيش العراقي، إلى شوارع العاصمة بغداد، مساء الأحد، تحسباً لأي طارئ، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، بواسطة ثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" لم تتبناه أي جهة حتى اللحظة.

وأظهرت صور متداولة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انتشار الفرقة المدرعة التاسعة (جيش عراقي) في الكرادة والأماكن المحيطة بالمنطقة الخضراء.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "الانتشار العسكري الذي شهدته عدد من مناطق العاصمة بغداد، يأتي لرفع حالة التأهب، تحسباً لأي طارئ".

وقبل قليل، دوى انفجار لم تعرف طبيتعه في العاصمة بغداد، وسمع دويه ضمن المناطق القريبة من منطقة الكرادة، وفقا لمصدر أمني أبلغ وكالة شفق نيوز، دون مزيد من التفاصيل.

وتشهد العاصمة بغداد، منذ إجراء الانتخابات التشريعية العراقية في 10 تشرين الأول 2021، أوضاعاً مضطربة، متمثلة باعتصام أنصار قوى خاسرة في الاقتراع (لها أجنحة عسكرية) منضوية في الحشد الشعبي، قرب المنطقة الخضراء، وما يرافقها من اشتباكات مع قوات الأمن من جهة، وتعرض رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، لمحاولة اغتيال "فاشلة" فجر الأحد 7 تشرين الثاني 2021، عبر استهداف منزله بثلاث طائرات مسيرة "مفخخة" من جهة أخرى، الأمر الذي ينذر بوضع أمني متدن أكثر مما سبق.