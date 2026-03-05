الجيش العراقي يتسلم مهام الحشد في قاطع بسهل نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بأن الفرقة 16 من الجيش العراقي ستتولى مهام اللواء 30 التابع للحشد الشعبي (حشد الشبك)، في أحد القواطع الأمنية بسهل نينوى، في إطار إعادة تنظيم انتشار القوات في المنطقة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أوامر صدرت إلى وحدات من الفرقة 16 بالانتشار في القاطع وتسلّم الملف الأمني فيه، مع إخلاء المنطقة من قوات اللواء 30 التابعة للحشد الشعبي، تمهيداً لتولي الجيش العراقي مسؤولية إدارة الأمن هناك".

وأضاف أن "عملية الاستلام والتسليم جاءت بتوجيهات من الجهات العسكرية العليا، وتشمل تسلّم النقاط الأمنية والمقار التي كان يشغلها اللواء 30 في مناطق سهل نينوى"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تتم بشكل تدريجي ومنظم لضمان عدم حدوث أي فراغ أمني".

وبحسب المصدر، فإن "اللواء 30، المعروف باسم حشد الشبك، لم يتم إبلاغه حتى الآن بالوجهة العملياتية المقبلة بعد انسحابه من القاطع"، مشيراً إلى أن "قرار إعادة الانتشار قد يأتي ضمن خطة أمنية أوسع لتنظيم مهام القطعات العسكرية وتوزيع المسؤوليات بين الجيش والحشد الشعبي في محافظة نينوى".

وتعد مناطق سهل نينوى من المناطق الحساسة أمنياً في محافظة نينوى، حيث تنتشر فيها تشكيلات أمنية متعددة، بينها الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي، لتعزيز الاستقرار ومنع عودة نشاط خلايا تنظيم داعش في المنطقة.