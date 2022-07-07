سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش العراقي يباشر بمسك قمم جبلية للحد من توغل القوات التركية (فيديو)

Category: أمـن

Date: 2022-07-07T21:04:28+0000
الجيش العراقي يباشر بمسك قمم جبلية للحد من توغل القوات التركية (فيديو)

شفق نيوز / باشر الجيش العراقي، يوم الخميس، بمسك قمم جبل "باوران" للحد من توغل القوات التركية داخل أراضي البلاد.

جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات قائد حرس حدود المنطقة الأولى، اللواء الركن حماد فاضل هادي دزيي، بمسك قمم جبل باوران للحد من عمليات التهريب والتسلل من جهة والحد من توغل الجيش التركي للأراضي العراقية في منطقة شيروان مزن من جهة أخرى وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز،

ونقل البيان، عن الناطق باسم حرس حدود المنطقة الأولى العقيد كاروان خوشناو، قوله إن "مسك قمم باوران، يأتي بإشراف العميد گوران صالح خوشناو، آمر اللواء الثاني".

وأضاف خوشناو، أن "قوة كاملة، تحركت صباح هذا اليوم، وتمكنت من الصعود إلى قمم جبل باوران والتمركز فيها".

ورحب أهالي القرى المجاورة للجبل، بهذه الخطوة لحرس الحدود، وذلك لحرمانهم في الأعوام الماضية من زراعة أراضيهم وتربية المواشي في مراعي الجبال، وفقاً للبيان.

related

احباط تعرض لداعش جنوبي صلاح الدين

Date: 2021-09-26 20:25:10
احباط تعرض لداعش جنوبي صلاح الدين

الكاظمي يجري تغييرات في "الفرقة 6" بعد تهمة "بيع سلاح" لفصائل مسلحة

Date: 2022-02-02 06:30:41
الكاظمي يجري تغييرات في "الفرقة 6" بعد تهمة "بيع سلاح" لفصائل مسلحة

ضحية من الجيش بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين

Date: 2022-06-16 21:07:48
ضحية من الجيش بهجوم لداعش شرقي صلاح الدين

الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب كوردي

Date: 2020-09-16 05:08:06
الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب كوردي

داعش يهاجم رتل آليات عسكرية في الأنبار

Date: 2021-01-25 20:01:14
داعش يهاجم رتل آليات عسكرية في الأنبار

إصابة ثلاثة جنود بتفجير في صلاح الدين

Date: 2021-07-05 20:12:02
إصابة ثلاثة جنود بتفجير في صلاح الدين

داعش يهاجم مواقع الجيش العراقي في ديالى

Date: 2021-12-17 16:00:13
داعش يهاجم مواقع الجيش العراقي في ديالى

جرحى من الجيش بانفجار ناسفة شمال شرقي ديالى

Date: 2020-04-20 12:28:08
جرحى من الجيش بانفجار ناسفة شمال شرقي ديالى