الجيش العراقي يباشر بمسك قمم جبلية للحد من توغل القوات التركية (فيديو)

شفق نيوز / باشر الجيش العراقي، يوم الخميس، بمسك قمم جبل "باوران" للحد من توغل القوات التركية داخل أراضي البلاد.

جاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات قائد حرس حدود المنطقة الأولى، اللواء الركن حماد فاضل هادي دزيي، بمسك قمم جبل باوران للحد من عمليات التهريب والتسلل من جهة والحد من توغل الجيش التركي للأراضي العراقية في منطقة شيروان مزن من جهة أخرى وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز،

ونقل البيان، عن الناطق باسم حرس حدود المنطقة الأولى العقيد كاروان خوشناو، قوله إن "مسك قمم باوران، يأتي بإشراف العميد گوران صالح خوشناو، آمر اللواء الثاني".

وأضاف خوشناو، أن "قوة كاملة، تحركت صباح هذا اليوم، وتمكنت من الصعود إلى قمم جبل باوران والتمركز فيها".

ورحب أهالي القرى المجاورة للجبل، بهذه الخطوة لحرس الحدود، وذلك لحرمانهم في الأعوام الماضية من زراعة أراضيهم وتربية المواشي في مراعي الجبال، وفقاً للبيان.