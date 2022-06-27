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الجيش العراقي والناتو يوقعان "مذكرة رعاية" لرفع قدرات التدريب

Category: أمـن

Date: 2022-06-27T07:24:40+0000
الجيش العراقي والناتو يوقعان "مذكرة رعاية" لرفع قدرات التدريب

شفق نيوز/ وقع الجيش العراقي وبعثة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، يوم الإثنين، مذكرة رعاية لرفع قدرات القوات العراقية في مجال التدريب.

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الاول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، والفريق جيوفاني م. اينوتشي، من بعثة الناتو في العراق وقعا مذكرة رعاية لإدراج العراق في نظام تدوين الناتو الذي يسمح برفع قدرات قواتنا في مجال التدريب".

وكان مجلس وكلاء الأمن الوطني في العراق وافق في شهر نيسان 2022 على إبرام (مذكرة التفاهم بين وزارة الدفاع في جمهورية العراق ومجموعة الناتو).

واعلن حلف شمال الاطلسي (الناتو)، في (11 آيار الماضي)، وبشكل رسمي انتقال مهمة قيادة بعثته في العراق، من الدنمارك الى ايطاليا.

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