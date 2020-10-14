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الجيش العراقي والبيشمركة يلاحقان الإرهاب بآلية جديدة

Category: أمـن

Date: 2020-10-14T13:00:18+0000
الجيش العراقي والبيشمركة يلاحقان الإرهاب بآلية جديدة

شفق نيوز/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، عن آلية لتنفيذ عمليات مشتركة مع قوات البيشمركة، وذلك بعد يوم من اتفاق بهذا الخصوص.

وقال اللواء رسول لوكالة شفق نيوز "سيتم تنفيذ عمليات مشتركة مع قوات البيشمركة في المناطق الفارغة التي يتسلل ويتنقل فيها الإرهابيون، عند الحاجة لذلك".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الدفاع العراقية امس الثلاثاء، توصلها إلى تفاهمات مع إقليم كوردستان لاستئناف التنسيق بينهما بعد توقف دام ثلاثة أعوام على خلفية استفتاء الاستقلال في الإقليم.

فيما كشف الفريق جمال ايمينكي رئيس أركان قوات البيشمركة، عن لجان مشتركة ستبدأ  بعملية التنسيق من قاطع لأخر، حيث سينطلق العمل من قاطع عمليات ديالى في مناطق خانقين وكلار وكفري.

وأضاف ايمينكي، أن السيطرات المشتركة أيضا أضيفت الى جدول الاعمال للتنسيق أيضا في هذا المجال.

 

 


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