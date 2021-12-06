الجيش العراقي والبيشمركة يجريان عملية تفتيش في قرية هدد تنظيم داعش باجتياحها

شفق نيوز/ نفذت قوة عسكرية من الجيش العراقي والبيشمركة عملية تمشيط واسعة، بحثاً عن عناصر تنظيم داعش الذي كثف من هجماته على قرى بمثلث حدودي بين محافظات كركوك ونينوى وأربيل، أوقع فيها ضحايا.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن العملية شملت في البدء قرية لهيبان لتأمينها بالكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، عاد سكان قرية "لهيبان" في محافظة كركوك ومحاذية لمحافظة نينوى بعد يوم شهد نزوحاً للأهالي، عقب تهديدات لعناصر تنظيم داعش باجتياح القرية.

وتعد سلسلة جبال قرجوغ بين محافظة نينوى وكركوك، وهي منطقة وعرة نسبيًا، مناسبة لاختباء مسلحي ”داعش“، كما أنها تمثل منطقة فاصلة بين مواقع تمركز القوات العراقية وقوات البيشمركة.

وتشهد تلك المنطقة هجمات متكررة لعناصر التنظيم على القوات العراقية والبيشمركة.