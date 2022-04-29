الجيش التركي يعلن تدمير مئات العبوات الناسفة في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، عن تدمير 369 عبوة ناسفة يدوية الصنع كانت بحوزة حزب العمال الكوردستاني، وتطهير 81 كهفا ومخبأ في إطار عملية المخلب - القفل.

ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة ، فإن عملية "المخلب - القفل" التي انطلقت لصد هجمات الحزب شمالي العراق ولضمان أمن الحدود ، ما زالت مستمرة كما هو مخطط لها.

وأضاف البيان أنه "بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من العملية، والوصول إلى الأهداف المحددة ، تقتحم قوات الكوماندوز الخاصة الكهوف والمخابئ وما يسمى المقرات واحدة تلو الأخرى التي يستخدمها الارهابيون".

وأشار البيان إلى أن "القوات التركية التي تواصل عمليات البحث والتفتيش في المنطقة ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر العائدة" للحزب.

ولفت البيان أنه منذ بدء العملية، تم تدمير 369 عبوة ناسفة يدوية الصنع ، وتطهير 81 كهفا ومخبأ للتنظيم.

وذكر البيان أن القوات التركية عثرت على 94 قطعة سلاح ثقيلة من بينها رشاشات ، وقاذفات صواريخ، وقاذفات قنابل، وقذائف الهاون.