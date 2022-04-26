سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجيش التركي يعتزم التقدم 60كم داخل العراق

Category: أمـن

Date: 2022-04-26T07:21:49+0000
الجيش التركي يعتزم التقدم 60كم داخل العراق

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ستار" التركية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية تعتزم التقدم بعمق 50-60 كم داخل الأراضي العراقية في إطار عمليتها "قفل المخلب" ضد حزب العمال الكوردستاني.

وقالت الصحيفة إنه بعد الانتهاء من المهام الرئيسية للعملية، لا يخطط الجيش التركي لمغادرة شمال العراق بشكل كامل، بل يعتزم نشر قواعد مؤقتة للسيطرة على المنطقة ولن ينسحب من الأراضي العراقية قبل "زوال التهديدات نهائيا".

بدورها، أشارت صحيفة "الصباح" التركية، إلى أن عدد مقاتلي "العمال الكوردستاني" في منطقة قنديل كان نحو 3 آلاف فرد قبل بدء العملية التركية، حسب بيانات الجيش التركي.

وأمس صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأنه تم "تحييد 56 إرهابياً خلال العملية الخاصة في شمال العراق" حتى الآن، معلناً عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية "قفل المخلب".

 

related

امنية البرلمان: اصبح لتركيا "حجة شرعية" لقصف الاراضي العراقية

Date: 2019-07-01 12:36:40
امنية البرلمان: اصبح لتركيا "حجة شرعية" لقصف الاراضي العراقية

تركيا تتحرك لإنشاء قواعد عسكرية جديدة في العراق

Date: 2020-10-09 06:51:57
تركيا تتحرك لإنشاء قواعد عسكرية جديدة في العراق

حزب العمال يعلن مقتل 41 جندياً تركياً شمال العراق

Date: 2022-04-20 17:25:53
حزب العمال يعلن مقتل 41 جندياً تركياً شمال العراق

تركيا تعلن "تصفية" مخططي اغتيال الدبلوماسي في أربيل

Date: 2019-07-25 16:23:26
تركيا تعلن "تصفية" مخططي اغتيال الدبلوماسي في أربيل

قوة موالية لحزب العمال تفرج عن جنديين عراقيين اختطفتهما في سنجار

Date: 2022-04-21 20:02:26
قوة موالية لحزب العمال تفرج عن جنديين عراقيين اختطفتهما في سنجار

الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب العمال حاولوا إدخال أسلحة وقنابل لكوردستان

Date: 2020-11-18 08:51:24
الجيش العراقي يعتقل عناصر من حزب العمال حاولوا إدخال أسلحة وقنابل لكوردستان

تمركزت في 4 مرتفعات.. إنزال جوي لقوات تركية في جبل بمحافظة دهوك

Date: 2021-05-04 12:11:51
تمركزت في 4 مرتفعات.. إنزال جوي لقوات تركية في جبل بمحافظة دهوك

طائرات تركية تقصف مواقع "عمالية" في جبل سنجار

Date: 2022-02-01 19:31:55
طائرات تركية تقصف مواقع "عمالية" في جبل سنجار