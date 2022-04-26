الجيش التركي يعتزم التقدم 60كم داخل العراق

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "ستار" التركية، اليوم الثلاثاء، أن القوات التركية تعتزم التقدم بعمق 50-60 كم داخل الأراضي العراقية في إطار عمليتها "قفل المخلب" ضد حزب العمال الكوردستاني.

وقالت الصحيفة إنه بعد الانتهاء من المهام الرئيسية للعملية، لا يخطط الجيش التركي لمغادرة شمال العراق بشكل كامل، بل يعتزم نشر قواعد مؤقتة للسيطرة على المنطقة ولن ينسحب من الأراضي العراقية قبل "زوال التهديدات نهائيا".

بدورها، أشارت صحيفة "الصباح" التركية، إلى أن عدد مقاتلي "العمال الكوردستاني" في منطقة قنديل كان نحو 3 آلاف فرد قبل بدء العملية التركية، حسب بيانات الجيش التركي.

وأمس صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأنه تم "تحييد 56 إرهابياً خلال العملية الخاصة في شمال العراق" حتى الآن، معلناً عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية "قفل المخلب".