الجنائية تصدر حكماً بالإعدام بحق "إرهابيين" نفذا تفجيرات في بغداد وكربلاء

شفق نيوز- بغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، يوم الاثنين، حكماً بالإعدام بحق "إرهابيين" نفذا تفجيرات في بغداد وكربلاء.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الجنائية المركزية، اصدرت حكماً بالإعدام بحق إرهابيين اثنين، لارتكابهما جريمة تفجير سيارات مفخخة في محافظتي بغداد وكربلاء"، مبينا أن "الإرهابي الأول أقدم على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الشرطة الرابعة سنة 2015، راح ضحيته عدد من الشهداء وإصابة آخرين من المواطنين".

فيما قام الإرهابي الثاني، بحسب البيان بـ"تفجير سيارتين مفخختين عند منطقة باب بغداد في محافظة كربلاء سنة 2012، حيث أسفر الانفجار عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية وكذلك منتسبي العتبة الحسينية، تحقيقاً لغايات إرهابية".

وأشار إلى أن "الحكمين صدرا بحقهما استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المواد الثانية/1 و3 و5 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005".