الجنائية العراقية: السجن المؤبد لمدان شكل عصابة خطف

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الأحد، صدور حكم بالسجن المؤبد بحق مدان أقدم على تكوين عصابة لخطف المواطنين.

وذكر بيان صادر عن إعلام القضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحكمة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق المدان، بعد ثبوت اشتراكه مع متهمين آخرين في خطف عدد من المواطنين، ومساومة ذويهم على دفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

وأضاف البيان أن الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية (1، 3، 8) من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات.