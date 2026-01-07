الجناة قاموا باستئجاره.. مقتل سائق "تكسي" وسرقة سيارته جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل سائق سيارة أجرة "تكسي" على يد مجهولين غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين قاموا باستئجار سائق تكسي وسط مدينة الناصرية باتجاه أحد الأماكن غربي مركز المحافظة، حيث انتهى المشوار بمقتل السائق برصاصتين في جسده وقاموا بسرقة السيارة ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أنه "تم تطويق مكان الحادث من قبل الأجهزة ونقل الجثة للطب العدلي، وفتح تحقيق بالجريمة لمعرفة ملابساتها".