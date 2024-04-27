الجناة أب وأم وشقيق.. إدمان الكحول وراء قتل طفلتين بنينوى

شفق نيوز/ كشفت شرطة نينوى، يوم السبت، تفاصيل جريمة جريمة قتل طفلتين بطريقة بشعة، من قبل أبويهما، وبمساعدة أخيهما الأكبر، فيما أكدت إلقاء القبض على الجناة.

وذكرت الشرطة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل شكل برئاسة مدير مكافحة الإجرام وعضوية ضباط شعب النصر والحمدانية لمكافحة الاجرام، وبالتعاون مع قسم شرطة الحمدانية، للتحقيق بجريمة قتل الطفلتين الشقيقتين، الأولى 7 سنوات والثانية 3 سنوات".

وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق المختص، واجراء الكشف والمخطط على محل الحادث، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بحادث القتل، تمكن فريق العمل من كشف الجريمة التي وقعت في مجمع الزهراء السكني التابع لناحية برطلة خلال 24 ساعة من البدء بالتحقيق، وفق بيان الشرطة.

وأكدت شرطة نينوى، التوصل إلى الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة، وتبين أن الفاعلين هم الأب والأم وبمساعدة من الابن.

وبحسب بيان الشرطة، جرى تدوين أقوال القتلة بالاعتراف ابتدائياً وقضائياً، وجاء باعترافاتهم أن سبب اقدامهم على الجريمة هو مشكلة عائلية بسبب إدمان الأب والأم على تناول الخمر والمشروبات الكحولية، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة 406 ق ع.

‎وكان القضاء العراقي، قد كشف يوم الأربعاء الماضي، عن جريمة قتل نفذها زوج وزوجته بحق ابنتيهما الطفلتين في محافظة نينوى، وفقاً لمصدر أمني.

‎وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "القضاء العراقي اكتشف جريمة قتل تُحقق فيها شرطة نينوى في ناحية برطلة شرق الموصل ضمن مناطق سهل نينوى، والمتهمين بها رجل وزوجته".

‎وعن تفاصيل الحادثة، أوضح المصدر أن "الشرطة تلقت امس بلاغا من المستشفى بتسجيل حالة وفاة لطفلة بعمر ثلاث سنوات في ناحية برطلة"، مبيناً أن "الشرطة تلقت بلاغاً مشابها للعائلة ذاتها بوفاة ابنة اخرى بعمر سبع سنوات قبل خمسة ايام ادعت فيها انها توفيت".

‎وأضاف، أن "فريق التحقيق تولدت له قناعة بعد ورود تقرير الطب العدلي الذي أكد ان وفاة للطفلتين كانتا خنقا باستخدام (وشاح ) او (حجاب)"، مردفاً بالقول: في التحقيقات الاولية انكر الابوان ضلوعهما بالحادثة الا ان التعمق بالتحقيق وبعد مواجهتهما بالادلة اعترفا بارتكاب الجريمتين".

‎وأوقف القضاء، الأبوين وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي"، بحسب المصدر.