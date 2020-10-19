الجبهة التركمانية تدين هجوم "شوان" وتدعو لتعزيز أمن أطراف كركوك

Category: أمـن

Date: 2020-10-19T19:06:39+0000

شفق نيوز/ دان رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي، يوم الإثنين، الهجوم الذي استهدف سكنة قرية شوكير التابعة لناحية شوان شمال محافظة كركوك، والذي اودى بحياة ثلاثة من مواطني القرية واصابة اخرين بجروح.

وقال الصالحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي ندين ونستنكر هذا الهجوم الذي شنه عناصر تنظيم داعش الارهابي، فأننا نطالب بضرورة تعزيز اطراف محافظة كركوك بقطعات عسكرية اتحادية خصوصاً في هذه المناطق الرخوة والمساحات الفارغة امنياً".

وجدد رئيس الجبهة التركمانية مطالبته بـ"ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري الدقيق لملاحقة المجاميع الارهابية التي تحاول استهداف الابرياء والقضاء عليها لضمان بسط الامن والاستقرار والحفاظ على ارواح المواطنين في محافظة كركوك".

وأفاد مصدر أمني، امس الاحد، بأن هجوماً "ارهابياً" أودى بحياة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في احدى قرى محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحون مجهولون هاجموا، مساء اليوم، سيارة يستقلها ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة قرب قرية شوكير التابعة لناحية شوان في محافظة كركوك"، مبيناً أن "الهجوم أودى بحياة شقيقين وابن عم لهما فضلا عن احتراق السيارة التي كانوا يستقلونها بالكامل".

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