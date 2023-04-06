"الثعلب الماكر" في قبضة الأمن العراقي

شفق نيوز / أعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، يوم الخميس، الإطاحة بمنفذ عمليات سرقة عدة في منطقة القادسية ضمن مدينة تكريت والملقب بـ"حرامي القادسية" و"الثعلب الماكر".

وشهدت الأيام القليلة الماضية، جرائم سرقة أسواق دجلة والخيرات والحمداني التجارية، إضافة إلى صيدلية (الأغصان) ومحال أخرى في منطقة القادسية بمدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "بعد جمع المعلومات وتعقب آثار السارق، تمكن رجال الشرطة من إلقاء القبض عليه (ث.إ.م) الملقب بـ(الثعلب الماكر)، وتم ضبط الملابس التي يستخدمها في السرقات وضبط المبارز الجرمية".

وأضافت أن "بعد مواجهة المتهم بالأدلة والبراهين، اعترف صراحة بارتكابه جرائم السرقات آنفة الذكر، وعرضت أوراقه على قاضي التحقيق، وقرر توقيفه وفق المادة (443) من ق.ع، مع ضبط المبارز الجرمية".