الثاني من نوعه .. مجهولون يهاجمون بالقنابل مكتب عضو بالبرلمان العراقي في بابل

شفق نيوز/ أفادت الشرطة العراقية، يوم الخميس، بتعرض مكتب عضو مجلس النواب حسين السعبري إلى هجوم بقنابل يدوية.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين هاجموا بالقنابل اليدوية مكتب النائب حسين السعبري في ناحية الحمزة الغربي جنوب محافظة بابل، مما أدى اضرار مادية فقط

وهذا الحادث هو الثاني من نوعه الذي يستهدف مكتب النائب السعبري، حيث تعرض المكتب لهجوم مماثل وباستخدام القنابل اليدوية ايضا الخميس الماضي.