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الثاني من نوعه خلال يوم.. مصرع ثلاثة مدنيين بحادث سير في ديالى

Category: أمـن

Date: 2020-12-31T13:34:52+0000
الثاني من نوعه خلال يوم.. مصرع ثلاثة مدنيين بحادث سير في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الخميس، بمصرع مدنيين جراء حادث سير في اطراف قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، هو الثاني من نوعه خلال يوم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة مدنيين لقوا مصرعهم باصطدام عجلتين على طريق "أمام ويس" 45 كم شمال شرق بعقوبة، موضحا أن "جثث الضحايا تم نقلها الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية تحقيقا بالحادث".

وفي وقت سابق اليوم الخميس أفاد مصدر محلي  في ديالى بوفاة ثلاثة مدنيين بحادث مروري على طريق بغداد - كركوك شمال غرب مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة وطفلين لقوا حتفهم في حادث  سير على طريق بغداد - كركوك وسط  ناحية هبهب  8 كم شمال غرب بعقوبة، مبينا أن الحادث نتيجة اصطدام سيارة نوع "سورنتو" بجسر المشاة جراء السرعة وعدم الانتباه للمطبات الموجودة بالقرب من الجسر.

وتعزو السلطات الامنية في العراق زيادة الحوادث المرورية الى السرعة الفائقة، وعدم الانتباه اضافة الى عدم مراعاة قواعد السير.

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