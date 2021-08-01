الثاني من نوعه خلال ساعة.. انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الاحد، باستهداف رتل دعم للتحالف الدولي أثنا مروره بالمحافظة، في ثاني حادث خلال اقل من ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع في محافظة بابل، انفجرت مساء اليوم اثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي.

واشار الى ان التفجير لم يسفر عن اصابات بشرية.

وفي وقت سابق اليوم، ابلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي اثناء مروره على طريق الديوانية السريع، مبينا أن الانفجار لم يسفر عن اصابات.

وتصاعدت في الأسابيع الماضية وتيرة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية وقوات ومصالح دول أخرى في التحالف المناهض لتنظيم "داعش"، إذ باتت الهجمات تقع بصورة شبه يومية.