الثاني من نوعه خلال ساعة: استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي شمالي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة على رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم تابع للتحالف الدولي أثناء مروره بمنطقة المشاهدة في الطارمية قرب محطة وقود المكارم.

وأضاف المصدر؛ أن الانفجار لم يتسبب بأية أضرار في الرتل، مشيرا إلى تضرر عجلة مدنية نوع النترا اجرة تقل امرأة وطفلين أصيبوا جراء الحادث.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من يوم الأحد، بتعرض رتل للتحالف الدولي لاستهداف بعبوة ناسفة غربي العاصمة بغداد.