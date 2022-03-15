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الثاني من نوعه خلال ساعات .. تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-03-15T07:48:13+0000
الثاني من نوعه خلال ساعات .. تفجير يستهدف رتل دعم للتحالف جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الثلاثاء، بتعرض رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى تفجير جنوبي العراق هو الثاني من نوعه خلال ساعات قليلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي لدى مروره ضمن حدود محافظة السماوة جنوبي العراق.

هذا ولم يخلف التفجير أية إصابات تذكر في صفوف أفراد الرتل.

وتعرض رتل للتحالف الدولي إلى هجوم مماثل صباح اليوم بالقرب من منفذ جريشان في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

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