الثاني من نوعه خلال ساعات.. استهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي في الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في الانبار، يوم الاحد، باستهداف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بعبوة ناسفة، في حادث هو الثاني من نوعه خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق ضمن حدود محافظة الانبار، انفجرت لدى مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، من دون تسجيل اصابات بشرية.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني مسؤول بأن رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد تعرض إلى استهداف على طريق رابط بين محافظتي بابل والديوانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي بين المحافظتين، مضيفا أن الحادث لم يسفر عن أية إصابات بين صفوف أفراد الرتل ليُكمل سيره إلى وجهته المقصودة.