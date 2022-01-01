الثاني خلال 24 ساعة.. داعش يهاجم الحشد في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بشن تنظيم داعش هجوماً جديداً على الحشد الشعبي في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من عناصر داعش تستقل دراجات نارية حاولت التسلل من تلال حمرين شمالي ديالى نحو قرى ناحية العظيم وتصدت لهم قوات الفوج الرابع من لواء نداء ديالى للحشد الشعبي ومنعتهم من التسلل وأجبرتهم على الفرار دون خسائر أو اصابات بشرية بين صفوف الحشد".

واضاف، ان "قوات الحشد طاردت عناصر داعش وان الموقف تحت السيطرة"، مشيرا الى ان "الهجوم هو الثاني من نوعه خلال الساعات الـ24 الماضية".

وامس الجمعة، أفاد مصدر أمني في ديالى بسقوط ضحية وجريحين اثنين من الحشد الشعبي بهجوم لداعش شمالي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مسلحين من داعش الارهابي يقدر عددهم بين 5 و6 هاجموا بواسطة الاسلحة الخفيفة واسلحة القنص نقاط الفوج (ف4 لواء نداء ديالى - حشد عشائري) ما بين قريتي عين ليلة وكوكجان شمال شرقي ناحية العظيم (60 كم شمال بعقوبة)".

وأكد المصدر أن "الهجوم ادى الى سقوط ضحية من الحشد وجرح عنصرين اخرين".

واضاف أن "قوة أمنية حضرت الى مكان الهجوم للتصدي لعناصر داعش واجبرتهم على الفرار، فيما نقل الجريحان الى مستشفى الخالص العام".

وتتعرض مناطق أطراف العظيم لهجمات وتعرضات إرهابية مستمرة بسبب الفراغات الأمنية الحدودية مع تلال حمرين وأطراف صلاح الدين التي تحوي معاقل وبؤر لداعش.