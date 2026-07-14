الثاني خلال 24 ساعة.. الإطاحة بـ"مشعوذ بغدادي" استُدرج بكمين إلى شرقي الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، بأن قوة من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة أطاحت بساحر ومشعوذ بعد استدراجه من العاصمة بغداد إلى مدينة الموصل، في ثاني عملية من نوعها تشهدها المحافظة خلال أقل من 24 ساعة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة نصبت كميناً محكماً للمتهم، وهو من سكنة بغداد، بعد استدراجه إلى مدينة الموصل، حيث تم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود في حي الزهراء شرقي المدينة".

وأضاف أن "المتهم عُرض على قاضي التحقيق في الموصل، الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وأشار المصدر إلى أن "الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض في وقت سابق على ساحر آخر في المحافظة، وصدر بحقه مؤخراً حكم بالسجن لمدة سنة واحدة"، مؤكداً استمرار الحملات الأمنية لملاحقة ممارسي أعمال الدجل والشعوذة الذين يستغلون المواطنين.

وكان جهاز الأمن الوطني في نينوى قد أعلن، أمس الاثنين، إلقاء القبض على ساحر ومشعوذ في ناحية القيارة جنوبي مدينة الموصل، ضمن حملة لمكافحة هذه الممارسات.